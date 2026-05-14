Patika alanda asılı kaldı! Kurtarılınca ekiplere böyle seslendi

Antalya’da gece yarısı falezlerden düşen genç kadın, yaklaşık 5 metre aşağıdaki patika alanda asılı halde mahsur kaldı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan yüksekliği yaklaşık 40 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının falezlerin uç noktasında yuvarlanarak aşağıya düştüğünü ve yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip yaptıkları kontrollerde isminin Zübeyde A. (30) olduğu öğrenilen genç kadının yaklaşık 5 metre aşağıda patika alanda asılı şekilde mahsur kaldığını tespit etti.

“Hepinizi yormuşum ben”

Genç kadını mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak iple erişim teknikleri ile Zübeyde A.’ya ulaştı. Yanına ulaşan itfaiye erinin sağlık durumunu kontrol etmesinin ardından ipe bağlanan genç kadın yaklaşık yarım saatlik operasyonun ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Genç kadın kendisini kurtaran ekiplere "Özür dilerim, hepinizi yormuşum ben" dedi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve herhangi bir yaralanması olmadığı belirlenen genç kadın ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.