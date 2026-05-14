Kuryeler için kritik zorunluluk!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında kuryeler için tanınan bir yıllık geçiş süreci sona erdi. Yeni uygulamayla birlikte SRC ve psikoteknik belgesi bulunmayan kuryeler trafiğe çıkamayacak. Belgesiz çalıştığı tespit edilenlere 15 bin lirayı aşan para cezaları uygulanabileceği belirtilirken, sektör temsilcileri ise eğitim merkezi sayısının yetersiz olduğunu savunuyor.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde geçen yıl yapılan değişiklikle kuryelere tanınan bir yıllık hazırlık süresinin sonuna gelindi. Yeni dönemle birlikte, ticari amaçla motosiklet kullanan tüm kuryelerin mesleki yeterlilik belgelerini tamamlaması şart koşuluyor.

15 Bin Lirayı Aşan "Belgesiz Çalışma" Cezası

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılacak trafik denetimlerinde; SRC ve psikoteknik belgesi ibraz edemeyen kuryelere ağır yaptırımlar uygulanacak. Sektör kulislerinde, bu cezaların 15 bin TL barajını geçebileceği konuşuluyor. Bu durum, geçimini paket başı kazançla sağlayan kuryeler için büyük bir mali risk oluşturuyor.

"Yeterli SRC Kursu ve Uygulamalı Eğitim Yok"

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, düzenlemenin bir yıldır bilinmesine rağmen uygulama aşamasında ciddi karmaşalar olduğunu savundu. Akpınar, "Yeterli SRC kursu bulunmuyor. Mevcut kurslar ise sadece teorik eğitimle belge veriyor; uygulamalı eğitim tarafı tamamen boş kalmış durumda" diyerek sistemin sağlıklı işlemediğini vurguladı.

Şirketler Sorumluluk Almıyor mu?

Sektör temsilcilerinin bir diğer eleştirisi ise büyük platform şirketlerine yönelik. Akpınar, şirketlerin kuryelerden bu belgeleri zorunlu tutmadığını ve tüm hukuki sorumluluğun "esnaf kurye" modelindeki çalışanın üzerine yıkıldığını belirtti. Bu durumun, denetimler sırasında polis ile kuryeler arasında gerginliğe yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Kurye Hakları Derneği: "Süreç Şeffaf Değil"

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki ise kuryelerin gelişmeleri sadece Resmi Gazete üzerinden takip edebildiğini, sahada ise çok az kişinin belge alabildiğini söyledi. P1 yetki belgesi ve SRC süreçleri için ciddi ücretler ödendiğini ancak karşılığında nitelikli bir eğitim alınamadığını ifade eden Çeki, paket başı çalışan kuryelerin uzun eğitim sürelerinde yaşadığı gelir kaybına da dikkat çekti.

Sektörün Talebi: Erteleme ve Kapsamlı Bilgilendirme

Belge zorunluluğuna karşı olmadıklarını ifade eden kuryeler; trafik güvenliği, kriz yönetimi ve müşteri iletişimi gibi alanlarda gerçek bir eğitim talep ediyor. Dernekler ve oda başkanları, düzenlemenin ertelenmesini, eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasını ve platform şirketlerinin de sürece dahil edilerek "ortak sorumluluk" bilinciyle hareket edilmesini istiyor.