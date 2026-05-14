Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer kabızlığın şifasıymış: Bağırsak florasını bile...
Soğutup yediğinizde faydası 10 katına çıkıyor tavsiyelerine kulak verilmeli...
Soğutup yediğinizde faydası 10 katına çıkıyor tavsiyelerine kulak verilmeli...
Yıllardır glisemik indeksi yüksek olduğu için sofralardan uzak tutulan, "şekerimi fırlatır" veya "kilo aldırır" korkusuyla diyet listelerinden acımasızca silinen o mucizevi besin aslında doğru tüketildiğinde tam bir şifa deposu çıktı!
Uzmanlar, belirli yöntemlerle hazırlanan bu gizemli gıdanın inatçı kabızlığı bıçak gibi kestiğini, bağırsak florasını yenilediğini ve sindirim sistemini adeta baştan yarattığını müjdeliyor. Peki, mutfaklarımızın en ekonomik ve en lezzetli demirbaşı olmasına rağmen değerini bir türlü bilemediğimiz bu lezzet harikası aslında nedir?
Cevap oldukça şaşırtıcı: Sofralarımızın vazgeçilmezi olan patates! Evet, yanlış okumadınız. Genellikle fast-food zincirlerindeki derin yağda kızartılmış halleriyle veya bol tereyağlı, sütlü püreleriyle akıllara gelen patates, aslında kabuğuyla ve doğru pişirme teknikleriyle tüketildiğinde vücudumuz için adeta bir sağlık kalkanı görevi görüyor.
Toplumdaki genel kanı, patatesin sadece içi boş bir karbonhidrat ve nişasta bombası olduğu yönündedir. Ancak son dönemde artan bilimsel araştırmalar ve beslenme uzmanlarının klinik bulguları, bu mütevazı kök sebzenin aslında muazzam bir lif, potasyum ve C vitamini kaynağı olduğunu kanıtlıyor.
Gelin, patatesin vücudumuzda yarattığı muhteşem değişimlere ve onu sağlık deposu olarak nasıl tüketebileceğimize daha yakından bakalım.
Patatesin faydalarına geçmeden önce, onun ne kadar zengin bir içeriğe sahip olduğunu anlamak için besin değerlerine göz atmakta fayda var. Ortalama büyüklükte (yaklaşık 150 gram), kabuğuyla birlikte fırınlanmış veya haşlanmış masum bir patates ortalama olarak şu değerleri sunar:
Kalori: 118 kcal Toplam Karbonhidrat: 27 gram Diyet Lifi: 2 gram (özellikle kabuğuyla tüketildiğinde bu oran artar) Protein: 3 gram Potasyum: 515 mg (Günlük ihtiyacın çok önemli bir kısmı) C Vitamini: 18 mg Toplam Şekerler: 1 gram (sadece doğal şeker) Yağ ve Doymuş Yağ: 0 gram Sodyum: Sadece 5 mg
Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, stres ve rafine gıda tüketimi, ne yazık ki toplumun büyük bir kesiminde kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor. İşte tam bu noktada patates, doğal bir şifa kaynağı olarak devreye giriyor. Birçok kişi patatesi soyarak tüketmeyi tercih etse de, uzmanlar en büyük beslenme hatasının burada yapıldığına dikkat çekiyor.
Patatesin kabuğu, harika bir çözünmez lif kaynağıdır. Kabuğuyla birlikte tüketilen bir patates, sağlıklı bir yetişkinin günlük alması gereken ve uzmanlar tarafından 25 ila 38 gram olarak belirlenen lif miktarını karşılamada harika bir destekçidir. Düzenli ve yeterli lif alımı, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık problemini doğal yollardan ortadan kaldırır. Sebzeler, meyveler, baklagiller ve kepekli tahıllarla zenginleştirilmiş dengeli bir tabakta yer alan kabuklu patates, sindirim sisteminizin saat gibi tıkır tıkır çalışmasını sağlayan en önemli aktörlerden biri haline gelir.
Patates denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri maalesef kilo alma korkusudur. Ancak sanılanın aksine, doğru hazırlanan bir patates sizi uzun süre tok tutarak porsiyon kontrolü sağlamanıza ve zayıflamanıza yardımcı olabilir.
Bilim dünyasının saygın yayınlarından Nutrients dergisinde 2020 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma, patatesin yapısal özelliklerinin ve tokluk hissi yaratma kapasitesinin pişirme yöntemleriyle nasıl doğrudan değiştiğini ortaya koymuştur.
Bunun yanı sıra LWT dergisinde 2020'de yayımlanan bir başka bilimsel çalışmaya göre; patatesi suda haşlamak, yapısındaki molekülleri değiştirerek "dirençli nişasta" adı verilen çok özel bir form oluşturur. Dirençli nişasta, adından da anlaşılacağı gibi mide enzimlerine karşı güçlü bir direnç gösterir ve ince bağırsakta çok yavaş parçalanır.
Karbonhidrat emilimini yavaşlatan bu durum, kan şekerindeki ani ve tehlikeli dalgalanmaları önler. Böylelikle yemekten kısa bir süre sonra ortaya çıkan tatlı krizleri, aniden bastıran açlık hissi veya abur cubur tüketme isteği büyük oranda ortadan kalkar. Nutrients (2018) araştırmasının da desteklediği üzere, öğünlerinize ekleyeceğiniz haşlanmış bir patates, bir sonraki öğüne kadar enerjik ve tok kalmanızı garanti eder.
Son yıllarda tıp dünyasında yapılan araştırmalar, bağırsaklarımızın vücudumuzun "ikinci beyni" olduğunu ve bağışıklık sistemimizden ruh halimize kadar genel sağlığımızın bağırsak floramıza (mikrobiyom) bağlı olduğunu net bir şekilde kanıtladı.
American Journal of Potato Research dergisindeki 2019 tarihli çalışmalar, bütün halinde tüketilen patateslerin içerdiği dirençli nişastanın bağırsaklarda mucizevi bir "prebiyotik" işlevi gördüğünü gösteriyor.
Prebiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan, bizi hastalıklardan koruyan ve sindirimi sağlayan probiyotiklerin (iyi bakterilerin) en sevdiği besin kaynağıdır. Patates yediğinizde, ince bağırsakta sindirilemeyen bu faydalı nişasta kalın bağırsağa geçer ve buradaki yararlı bakteriler tarafından fermente edilerek onlara hayat verir.Bu biyolojik fermantasyon süreci; bağışıklık sistemini destekler, bağırsak duvarını onarır ve iltihaplanmayı azaltır. Patatesi, sarımsak, soğan veya yoğurt gibi diğer prebiyotik ve probiyotik kaynaklarıyla birleştirmek, bağırsak mikrobiyomunuz için adeta bir ziyafet niteliği taşır.
Muz, potasyum denince akla ilk gelen besin olsa da, patates aslında ondan çok daha zengin bir potasyum deposudur. Vücudumuzdaki sinir iletiminden kas kasılmasına, böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesinden kalp ritminin korunmasına kadar sayısız hayati süreçte rol oynayan potasyum, özellikle kan basıncının (tansiyon) dengelenmesinde hayati bir öneme sahiptir.
Patatesin sayısız şifasından faydalanmak için, onu sofranıza nasıl getirdiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, en baştaki korkularınız gerçeğe dönüşebilir ve kan şekerinizde istenmeyen hızlı yükselişler yaşayabilirsiniz.
Pişmiş patateslerin glisemik indeksi (GI) nispeten yüksektir. Foods dergisinde 2022'de yayımlanan güncel bir araştırma, patatesin türüne ve özellikle pişirilme yöntemine bağlı olarak glisemik indeksinin 50 ile 111 arasında çok geniş bir yelpazede değişebildiğini gözler önüne sermiştir. Peki, kan şekerini fırlatmadan sağlıklı bir şekilde patates yemek nasıl mümkün olacak?
Sonuç olarak; yıllardır haksız yere suçlanan ve sofralardan dışlanan patates, doğru tekniklerle pişirildiğinde, soğutularak tüketildiğinde ve kabuğuyla bütünleştirildiğinde hem bütçenizin hem de sağlığınızın en büyük dostu olmaya adaydır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23