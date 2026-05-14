Zararlı diye ağzımıza sürmüyorduk! Meğer kabızlığın şifasıymış: Bağırsak florasını bile...

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, stres ve rafine gıda tüketimi, ne yazık ki toplumun büyük bir kesiminde kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor. İşte tam bu noktada patates, doğal bir şifa kaynağı olarak devreye giriyor. Birçok kişi patatesi soyarak tüketmeyi tercih etse de, uzmanlar en büyük beslenme hatasının burada yapıldığına dikkat çekiyor.