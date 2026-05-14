2 traktöre işi bağlamışlar! İŞ Bankası projesine ‘hibe’ gölgesi

Adeta yağma merkezi haline dönen CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bir “bağış” iddiası da Marmaris Belediyesi’nde patlak verdi. Marmaris Belediyesi’nin 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısında kabul edilen ve “büyük bir başarı” olarak sunulan iki adet traktöre yönelik “bağış” tartışmasının ucu CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası Projesine uzandı. Resmi belgelerde “şartsız bağış” olarak geçen iki adet traktörü hibe eden Sönmez Global şirketinin sıradan bir bağışçı değil; Marmaris’in en büyük yatırımlarından biri olan “Isbank Marmaris Retreat & Training Center” projesinin mekanik işlerini yürüten alt yüklenicisi olduğu ortaya çıktı. Projenin iskan ve ruhsat süreçlerinin en kritik aşamasında, firmanın belediyeye iki adet sıfır traktör hibe etmesi Kamuoyunda “Bu bir bağış mı, yoksa bürokratik bir otoban bileti mi?” sorusunu akıllara getirdi.

BAŞKAN “ÇALIŞTI”, MECLİS ÜYELERİ “YUTMADI”

Belediye Başkanı’nın meclis kürsüsünden bu bağışı savunurken sarf ettiği “Bu bağış için çalıştık” ifadesi, sürecin bir gönüllülük esası değil, bir “müzakere” sonucu olduğu iddialarını güçlendirdi. Nitekim, 05.01.2026 tarihli meclis toplantısında aralarında Uysal AVCI, Osman İREZ, Yusuf Koray ONAT, Ozan BALCI, Abdurrahman GÖLLÜ, Ayşe TAŞAR, Cavidan ÖNER ve Muzaffer ARAVİ’nin de yer aldığı Ak Partili 8 meclis üyesinin bu bedelsiz kazanıma rağmen çekimser oy kullanması, bu süreç hakkındaki şaibe iddialarını ortaya koydu. İş Bankası’nın alt yüklenicisinden bile “Müzakere” ve “Çalışma” yolu ile bağış alan CHP’li yönetimin, sıra vatandaşla geldiğinde nasıl bir müzakere yürüttüğü konusu ise tartışmaları beraberinde getiriyor. Başkanın bizzat mecliste “buna da çalıştık” ifadesi ise ekibin liderini açıkça gösteriyor.