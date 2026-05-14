On binlerce imza toplandı! Bayram Ali Öztürk Hoca cinayeti aydınlatılsın

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İsmailağa Camii’nde alçak bir suikastla şehit edilen Bayram Ali Öztürk cinayetinin aydınlatılması için kurulan Bayram Ali Öztürk Platformu’nun, 3 Eylül 2025 tarihinde başlattığı imza kampanyası on binlerce imzaya ulaşarak tamamlandı. Kampanyaya ilişkin Akit’e açıklama yapan Bayram Ali Öztürk Platformu, “Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu olarak; resmî izinler mukabilinde, yetkili makamların uygun gördüğü il ve ilçelerde aylar boyunca imza faaliyetleri yürüttük. Birçok dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve gönül ehli kardeşimiz bu haklı mücadelemize destek vermiş; on binlerce vatandaşımız attıkları imzalarla adeta vicdanlarının mührünü vurmuştur. 04.05.2026 tarihi itibarıyla imza kampanyamız hitama erdirilmiş olup; toplanan on binlerce imza, milletimizin adalet talebinin tarihî bir vesikası olarak kayıtlara geçmiştir. Bununla birlikte hukukî ve idarî çalışmalar arka planda kuvvetle devam etmektedir. Bugün bizlerin en büyük dayanağı; Türkiye Cumhuriyeti adaletine olan inancımızdır. Sayın savcılarımızın ve hâkimlerimizin omuzlarında büyük bir mesuliyet bulunmaktadır. Bizler inanıyoruz ki hak yerini bulacak, adalet tecellî edecektir. Hak yerini buluncaya ve adalet tam mânâsıyla tecellî edinceye dek mücadelemiz sürecektir” ifadelerine yer verdi.

“BU MESELE; ADALETİN VE HAKİKATİN MESELESİDİR”

Konuya ilişkin Akit’e bilgi veren Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu Başkanı Cumali Hisar şunları söyledi: “Şehidimiz Bayram Ali Öztürk Hocaefendi’nin şehadet yıldönümünde kabri şerifinde başlattığımız imza ve farkındalık seferberliği; 19 yıldır adeta raflara kaldırılmak istenen bu menfur ve elim hâdisenin yeniden tahkik edilmesi, hakikatin bütün veçheleriyle ortaya çıkarılması, asıl tetikçilerin, azmettiricilerin ve perde arkasındaki karanlık yapıların açığa çıkarılması niyetiyle başlatılmıştır. Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu olarak; resmî izinler mukabilinde, yetkili makamların uygun gördüğü il ve ilçelerde aylar boyunca imza faaliyetleri yürüttük. Yağmura, soğuğa, çetin hava şartlarına ve türlü müşkülatlara rağmen meydanlardan geri durmadık. İl merkezlerinden ilçe meydanlarına kadar her noktada milletimizin vicdanına müracaat ettik. Birçok dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve gönül ehli kardeşimiz bu haklı mücadelemize destek vermiş; on binlerce vatandaşımız attıkları imzalarla adeta vicdanlarının mührünü vurmuştur. Aziz milletimizin her kesiminden insanlar; Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla bu davaya sahip çıkmış; kimi dolmuşla, kimi taksiyle, kimi kilometrelerce yol kat ederek yalnızca hakikat yerini bulsun diye meydanlara gelmiştir. Bu aziz dayanışma göstermiştir ki mesele yalnızca bir şahsın meselesi değildir. Bu mesele; millet vicdanının, adaletin ve hakikatin meselesidir. Çünkü şehitler unutulmaz, hakikat ise ebediyen gizli kalmaz. 04.05.2026 tarihi itibarıyla imza kampanyamız hitama erdirilmiş olup; toplanan on binlerce imza, milletimizin adalet talebinin tarihî bir vesikası olarak kayıtlara geçmiştir. Bununla birlikte hukukî ve idarî çalışmalar arka planda kuvvetle devam etmektedir. Şunu da açıkça ifade ediyoruz ki; her işlenen vahşetin ardından klasikleşmiş birtakım söylemlerle olayların üzerinin örtülmesine artık asla müsaade etmeyeceğiz. ‘Madde kullanmıştı’, ‘meczubdu’ gibi ifadelerle hakikatlerin karartılması kabul edilemezdir. Bir canımız vardır, o da Allah’ındır. Bu vahşeti kim planladıysa, kim azmettirdiyse, kim perde arkasında rol aldıysa hukuk önünde mutlaka bedelini ödeyecektir. Bu hâdisenin bütün yönleriyle aydınlatılması, aynı zamanda 1998 yılında şehit verdiğimiz Hızır Ali Murat Oğlu Hocaefendi’nin dosyası açısından da ciddi mânâda ana köprü olacaktır. Çünkü birbirinden koparılmış halkaların yeniden birleştirilmesi, hakikate ulaşmanın en mühim yollarından biridir. Bugün bizlerin en büyük dayanağı; Türkiye Cumhuriyeti adaletine olan inancımızdır. Sayın savcılarımızın ve hâkimlerimizin omuzlarında büyük bir mesuliyet bulunmaktadır. Bizler inanıyoruz ki hak yerini bulacak, adalet tecellî edecektir. Cenâb-ı Hak devletimize, milletimize ve vazifesi başındaki bütün yetkililerimize kuvvetlerini katbekat arttırmayı nasip eylesin. Ayrıca devletimizin içerisine sızmış her türlü ihanet odaklarının, fitne şebekelerinin, FETÖ eniklerinin, içimizdeki Musa Kazım efendilerin, Lawrence’ların, milletin inancını ve mukaddesatını istismar eden yapıların bertaraf edilmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şehit Bayram Ali Öztürk Platformu olarak; bu süreçte destek veren, meydanlara gelen, imza atan, dua eden ve sosyal medya üzerinden sesimize ses katan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kalbî şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz niyetleri hâlis olan herkesi şehitlerimizin şefaatine mazhar eylesin. Zaman, en büyük muhzır-ı hakikattir. Gün gelir, hesabı mutlaka sorulur. Hak yerini buluncaya ve adalet tam mânâsıyla tecellî edinceye dek mücadelemiz devam edecektir”