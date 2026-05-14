CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının ucu CHP’ye uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı kisveli Turgut Koç’un belediyelerden ballı ihaleleri topladığı, bunun karşılığında Özel’e kadın ayarladığı ve yurt dışından hediyeler getirttiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Mayıs’ta ifadesine başvurduğu şüpheli Yiğit Macit, Koç’un Özel’le yakın arkadaş olduğunu ve iki isim arasında ticari ilişkinin bulunduğunu aktardı. Macit, Özel’in beğendiği kadınlara Koç vasıtasıyla ulaştığını anlattı. Macit, ayrıca Milano’da tatil yaptığı esnada, Koç’un kendisinden Özel’e hediye edilmek üzere ayakkabı ve mont almasını istediğini aktardı. Koç’un, Özel’in Mercedes V Class’ın dizaynı için lüks araç modifikasyonu ve tasarımı yapan Erbakan Malkoç’un kapısını çalması da soruşturma dosyasına girdi. CHP Genel Başkanı Özel’in sırdaşı, uçkurculukla suçlanan Veli Ağbaba’nın kasası Turgut Koç’un tutuklandığı fuhuş soruşturması derinleşti. Soruşturmada ifadesi alınan Koç, inkâr taktiğine sarılsa da Özel’in isminin geçtiğiu fuhuş ve rüşvet çarkı deşifre oldu. Şüpheli ve tanık beyanlarıyla Özel’in hukuk, ahlâk dışı adımları daha da görünür hâle geldi.

Şüpheli Yiğit Macit, ifadesinde “Telefonumun imajı ve banka hesaplarım incelendiğinde Koç’la iletişimim ortaya çıkacaktır. Bu şahıs yaklaşık 8-10 kez hesabıma para göndermiştir. Turgut Koç iş insanı olup CHP’li belediyelerden yüksek miktarlı ihaleler alır” dedi. Çevresinin geniş olduğunu dile getiren Macit, “Bundan dolayı Koç, kendisini kadınlarla tanıştırmam için bana teklifte bulunmuştur. Arkadaşlarımdan Büşra Il ve Melis Sabah’la görüşmüştür. Ayrıca oyunculardan Gözde Gürkan ve Nilperi’yle iletişime geçip Turgut’la görüşmelerini istedim. Gözde bu isteğimi kabul etmezken, Nilperi telefon numaramı engelledi” dedi.

HEDİYELER İÇİN 430 BİN LİRA HARCANMIŞ

Koç ile Özel’in yediği içtiğinin ayrı gitmediğine dikkat çeken Macit, Turgut Koç’la İstanbul Ataköy’de bulunan JW Marriott Hotel’de 2 kez, A Plus AVM’de ise birden çok buluşmamız olmuştur. Bu şahsın yanımda Facetime’dan Özel’le görüştüğüne şahit oldum. Kendisi Özel’le yakın arkadaş olup aralarında ticari ilişki mevcuttur. Hatta Özgür Özel beğendiği kadınları bu kişiyi aracı kılarak ulaşır” cümlelerini kullandı. Macit, Koç’un Özel’e yaptığı diğer kıyakları da sıraladı. Macit, şunları kaydetti: “Bizzat başımdan geçen bir olayı nakledeceğim. Yurt dışına tatile çıktığımda Turgut Koç benden Milano’dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yapmamı istedi. O ayakkabı ve mont için 430 bin lira ödedim. Hediyelerin ücreti de Garanti Bankası hesabıma Turgut Koç tarafından gönderildi. Turgut Koç bu hediyeleri Özgür Özel’e hediye etmek için istedi. 13 Şubat 2025’te tatildeydim. Şubat ayı hesap dökümlerine bakıldığında bu durum görülecektir. Bunun yanında tatil dönüşü doğrudan Turgut Koç’un evine gidip hediyeleri teslim ettim. Baz çakışmalarımıza bakıldığında durum anlaşılacaktır. Yine Erbakan Malkoç isimli şahıs, Özgür Özel’in kullanmış olduğu VIP aracı dizayn etmişti. Bu aracın ödemesi telefon konuşmalarından anladığım kadarıyla Turgut Koç tarafından karşılanmıştı. Bu olaya da bizzat duyarak şahit oldum.”

Araç modifikasyonu yapan Erbakan Malkoç da 12 Mayıs tarihinde verdiği ifadede Macit’in iddialarını teyit etti. Arkadaşı Demirhan Gözaçan rüşvetten, Turgut Koç’un ise uyuşturucu ve fuhuştan tutuklanmasıyla Özel’in kirli çamaşırları bir bir ortalığa saçılırken CHP’nin suç batağına saplandığı tescillendi. Hukukçular, Özel’in gırtlağına kadar pisliğe bulaştığını vurguladılar. Özel’in siyasi değil, kriminal şahıs olduğunun altını çizip “CHP’nin bu yükten bir an evvel kurtulması şart” uyarısında bulundular.

“YOLSUZLUK, ARSIZLIK SARMALI”

Akit’e konuşan Avukat Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Özgür Özel’le ilgili iddialar çok vahim. CHP’li belediyelerden ihaleler alan Turgut Koç’un Özel’e kadın ayarlaması, ayakkabı ve mont hediye ettiği savı büyük bir skandala işaret ediyor. Tabii olarak CHP ve Özel, müşkül durumdadır. Hukuki olarak atılacak adım da bellidir. Muhtemelen Özel hakkında soruşturma başlatılır. Adli makamlarca bir fezleke düzenlenip Meclis’e iletilir. Meclis Başkanlığı tarafından bir komisyon kurar. O komisyon, Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiği takdirde Genel Kurul’da oylamaya gidilir. Oylamaya katılanların yarısının bir fazlasının oyuyla Özel’in dokunulmazlığı kaldırılır ve soruşturma, yargılama aşamasına geçilir. Öyle görünüyor ki bu Turgut Koç mevzuu, mutlak butlan ve diğer davalarda da CHP’yi sıkıntıya sokacaktır. İtirafçıların beyanları ilave delil olarak dava dosyalarına girecektir. Tabii olarak Özel için kurtuluş imkânı güçleşecektir. CHP için kolay bir dönem değil. Belli ki CHP, yolsuzluk, arsızlık sarmalına girmiş. İstanbul, Antalya, Uşak belediyelerinde döndürülen dolaplar tartışılırken Özel’le ilgili ifşaatlar geldi. Bu ifşaatları takiben Özel’in yapacağı hamleyi merak etmemek elde değil. Nihayetinde CHP’nin kriminal bir yapı olduğu kati. Hukuk, ahlâk dışı eylemlerin merkezinde bulunduğu, geri dönülmez yolda yürüdüğü net.”