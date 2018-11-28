Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
- Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 128 Kasım 2018 Çarşamba 16:53
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Thien Khuc (Romanya), Peter Hoger (Slovakya)
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez (Erce Su Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Türkkan)
Setler: 25-22, 25-19, 19-25, 25-13
Süre:98 dakika (28, 24, 26, 20)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Türk takımları arasında oynanan 16'lı final turu ilk maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.
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