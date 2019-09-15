Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Türk Hava Yolları: 3 - Zeleznicar: 0- Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı



Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ramazan Çevik (Türkiye), Bijana Djerfi (Sırbistan) Türk Hava Yolları: Madison, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kınasts (Berin Yıldırım, Nursevil Gökbudak, Yasemin Özel, Ada Germen)

Zeleznicar: Lazerevic, Mitrovic, Canak, Gacesa, Lukic, Gajic (Spasenic, Tosic, Rankovic) Setler: 25-15, 25-19, 25-22 Süre: 73 dakika (22, 24, 27)

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Balkan Kupası'nda ikinci ve son maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 3-0 yenen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda şampiyon olan Türk Hava Yolları, böylece CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türk temsilcisi, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turunda Macaristan temsilcisi Diamant Kaposvari ile mücadele edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.