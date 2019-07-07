Voleybol: FIVB Kadınlar Uluslar Ligi - Final maçında Brezilya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen ABD, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı



ANKARA (AA) - ABD Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu. Voleybol Dünya Grand Prix'sinin yerini alan turnuvanın ikincisi, Brezilya ile ABD arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi. Çin'in Nanjing kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki final maçını, 20-25, 22-25, 25-15, 25-21 ve 15-13'lük setlerle 3-2 ABD kazandı. ABD böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı başardı.



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