Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Supreme Chonburi: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3- Eczacıbaşı VitrA, yarı finali garantiledi05 Aralık 2018 Çarşamba 13:42
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (ABD)
Supreme Chonburi: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Poomjaroen, Sang-Ob (Pairoj, Sittisad, Pannoy, Sangpan, Sooksod)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Güldeniz Önal)
Setler: 15-25, 11-25, 17-25
Süre: 64 dakika (22, 19, 23)
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland'ın Supreme Chonburi takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada 2015 ve 2016 yıllarının şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle 2'de 2 yaparak B Grubu'nda son maçı öncesi yarı final hakkı kazandı.
Eczacıbaşı VitrA, son maçında 7 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya ekibi Praia ile karşılaşacak.
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