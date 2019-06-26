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Voleybol: FIVB Erkekler Challenger Kupası

- Organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Voleybol: FIVB Erkekler Challenger Kupası


ANKARA (AA) - Slovenya'nın ev sahipliğinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile eşleşti.

Milli takım maçlarını, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki 12 bin 500 seyirci kapasiteli Stozice Spor Salonu'nda oynayacak.

Türkiye, grubunda 4 Temmuz'da Şili, 5 Temmuz'da ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları 6 Temmuz'da yapılacak organizasyonun final mücadelesi ve üçüncülük maçı 7 Temmuz'da oynanacak.

Kupada B Grubu'nda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek.


- Şampiyon, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılacak


Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise 3'üncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
  1. A Erkek Voleybol Milli Takımı
  2. FIVB Challenge Kupası
  3. Ljubljana
  4. Voleybol

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