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Voleybol: FIVB Challenger Kupası

- A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi

04 Temmuz 2019 Perşembe 23:14
Voleybol: FIVB Challenger Kupası


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'yi 3-0 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Türkiye, 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Kupada şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek isteyen milliler, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Slovenya ile karşılaşacak.

Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 23:14
  1. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  2. FIVB Challenger Kupası
  3. Şili
  4. Voleybol

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