Voleybol: FIVB Challenger Kupası - A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'yi 3-0 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan maçı Türkiye, 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı. Kupada şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek isteyen milliler, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

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