Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Olympiakos: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1



İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenilerek elendi. Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen Olympiakos, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Olympiakos, İstanbul'daki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanmıştı.

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