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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- Olympiakos: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

17 Ocak 2019 Perşembe 21:22
Voleybol: Erkekler CEV Kupası


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenilerek elendi.

Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen Olympiakos, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Olympiakos, İstanbul'daki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:22
  1. CEV Kupası
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  3. Voleybol

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