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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Olympiakos: 3

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
Voleybol: Erkekler CEV Kupası


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)

Olympiakos: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)

Setler:22-25, 19-25, 25-23, 19-25

Süre: 104 dakika (26, 25, 28, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak 2019'da Yunanistan'da oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
  1. 8'li final turu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  3. Olympiakos
  4. Voleybol
  5. Voleybol Erkekler CEV Kupası

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