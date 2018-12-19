Voleybol: Erkekler CEV Kupası
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - Olympiakos: 319 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Sandro La Micela (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Serhat Coşkun)
Olympiakos: Petreas, Tervaportt, Rauwerding, Böhme, Schmitt, Kommentakis (Daridis, Stefanou, Zoupani, Stivachitis, Christofidelis)
Setler:22-25, 19-25, 25-23, 19-25
Süre: 104 dakika (26, 25, 28, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak 2019'da Yunanistan'da oynanacak.
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