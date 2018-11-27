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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- Ajaccio: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

27 Kasım 2018 Salı 23:36
Voleybol: Erkekler CEV Kupası


ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Ajaccio'yu 3-0 yendi.

Ajaccio şehrindeki U Palatinu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:36
  1. CEV Kupası 16'lı final turu
  2. Fransa
  3. GFC Ajaccio
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

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