Voleybol: Erkekler CEV Kupası
- Ajaccio: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 327 Kasım 2018 Salı 23:36
ANKARA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Ajaccio'yu 3-0 yendi.
Ajaccio şehrindeki U Palatinu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.
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