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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

- Maliye Piyango: 3 - Sporting Lizbon: 0

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:52
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası


Stat: TVF Başkent

Hakemler: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

Sporting Lizbon: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)

Setler: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: 70 dakika (25, 23, 22)


ANKARA (AA) - Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.

Maliye Piyango, iki maçın sonunda 4'lü final turuna yükselmesi durumunda Fonte Bastardo (Portekiz)-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:52
  1. CEV Challenge Kupası 8'li final turu
  2. Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı
  3. Sporting Lizbon
  4. Voleybol

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