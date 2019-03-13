Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı
- Saint Joseph, İnegöl Belediye, Cizre Belediye ve 1920 Maraşspor, 2019-2020 sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı13 Mart 2019 Çarşamba 21:34
MALATYA (AA) - Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya'da sona erdi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 8 takım mücadele etti. Üç gün süren müsabakalar sonucunda Saint Joseph, İnegöl Belediye, Cizre Belediye ve 1920 Maraşspor takımları 2019-2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Müsabakalar sonunda üst lige yükselen takımlara kupa ve madalya verildi.
YORUM YAZ