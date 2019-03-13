Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı - Saint Joseph, İnegöl Belediye, Cizre Belediye ve 1920 Maraşspor, 2019-2020 sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı

MALATYA (AA) - Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya'da sona erdi. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 8 takım mücadele etti. Üç gün süren müsabakalar sonucunda Saint Joseph, İnegöl Belediye, Cizre Belediye ve 1920 Maraşspor takımları 2019-2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalar sonunda üst lige yükselen takımlara kupa ve madalya verildi.

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