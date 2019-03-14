Voleybol: Efeler Ligi
- Ligden düşecek takımların belli olacağı baraj etabının maç programı açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 12:44
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenecek baraj etaplarının ilki 3, 4 ve 5 Nisan'da, ikincisi ise 12, 13 ve 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.
İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor (5,300 puan), Arhavi Belediyespor (20,700 puan), İkbal Afyon Belediye Yüntaş (23,200 puan) ve İnegöl Belediyespor (24,320 puan) takımları katılacak.
Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek.
Efeler Ligi baraj etabı maç programı şöyle:
- 1. devre
3 Nisan Çarşamba:
14.00 İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
16.00 İkbal Afyon Belediyespor-Arhavi Belediyespor
4 Nisan Perşembe:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor
16.00 Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor
5 Nisan Cuma:
13.00 Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor
15.00 İnegöl Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş
- 2. devre
12 Nisan Cuma:
16.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor
18.00 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş
13 Nisan Cumartesi:
14.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor
16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor
14 Nisan Pazar:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor
16.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor
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