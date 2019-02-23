Voleybol: Efeler Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Maliye Piyango: 0



Salon: Hidayet Türkoğlu Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz) Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Görkem Sertel, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç) Setler: 30-28, 29-27, 25-18 Süre: 91 dakika (31, 35, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.



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