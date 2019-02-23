Voleybol: Efeler Ligi
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Maliye Piyango: 023 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz)
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Görkem Sertel, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç)
Setler: 30-28, 29-27, 25-18
Süre: 91 dakika (31, 35, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.
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