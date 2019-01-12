Voleybol: Efeler Ligi
- Fenerbahçe: 1 - Halkbank: 312 Ocak 2019 Cumartesi 20:11
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)
Halkbank: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)
Setler: 17-25, 25-19, 24-26, 19-25
Süre:109 dakika (23, 28, 32, 26)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
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