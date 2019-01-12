0553 313 94 23

Voleybol: Efeler Ligi

- Fenerbahçe: 1 - Halkbank: 3

12 Ocak 2019 Cumartesi 20:11
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Cupkovic, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat (Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)

Halkbank: Kemal Kayhan, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)

Setler: 17-25, 25-19, 24-26, 19-25

Süre:109 dakika (23, 28, 32, 26)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:11
  1. Efeler Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. Halkbank
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Toplu sonuç
    1. Basketbol: Toplu sonuç
    2. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    3. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    4. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
    5. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
    6. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
    7. Voleybol: Toplu sonuç
    8. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
    9. İzmir'deki sağanak yağış
    10. Halkbank'tan kadroya takviye
    11. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
    12. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
    13. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
    14. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
    15. Liverpool Salah ile kazandı
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
    18. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
    19. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
    20. CHP'li belediye başkanından asgari..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi