Voleybol Efeler Ligi
- İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray: 115 Aralık 2018 Cumartesi 20:08
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
Galatasaray: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23
Süre: 137 dakika (29, 35, 40, 33)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
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