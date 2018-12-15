Voleybol: Efeler Ligi
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Arkas Spor: 115 Aralık 2018 Cumartesi 16:30
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çıldır
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen)
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)
Setler: 25-23, 25-18, 20-25, 25-21
Süre: 118 dakika (31, 30, 26, 31)
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi.
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