Voleybol: Efeler Ligi
- Halkbank: 3 - Arhavi Belediyespor: 015 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Zeki Bocutcu
Halkbank: Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque)
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren, Dan Rom, Mustedanovic, Murat Palavar (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Orçun Ergun, Murat Karakaya)
Setler: 25-16, 25-21, 25-17
Süre: 80 dakika (24, 30, 26)
ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.
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