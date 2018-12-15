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Voleybol: Efeler Ligi

- Halkbank: 3 - Arhavi Belediyespor: 0

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Zeki Bocutcu

Halkbank: Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque)

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren, Dan Rom, Mustedanovic, Murat Palavar (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Orçun Ergun, Murat Karakaya)

Setler: 25-16, 25-21, 25-17

Süre: 80 dakika (24, 30, 26)


ANKARA (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
  1. Arhavi Belediyespor
  2. Efeler Ligi
  3. Halkbank
  4. Voleybol

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