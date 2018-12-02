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Voleybol: Efeler Ligi

- Ziraat Bankası: 3 - Fenerbahçe: 1

02 Aralık 2018 Pazar 19:26
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Pelenk Meryem Tekol

Ziraat Bankası: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Kemal Kayhan, Selim Demir, Fırat Ezel Filiz, Kazemi)

Fenerbahçe: Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Halil İbrahim Kurt, Ter Maat, Cupkovic, Emre Batur (Caner Dengin, İzzet Ünver, Ulaş Kıyak, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-16, 25-21, 21-25, 25-23

Süre: 119 dakika (26, 31, 29, 33)


ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:26
  1. Efeler Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. Voleybol
  4. ziraat bankası

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