Voleybol: Efeler Ligi





Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Tayfun Şener

Fenerbahçe: İzzet Ünver, Emre Batur, Oğulcan Yatgın, Klinkenberg, Halil İbrahim Kurt, Ter Maat (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu)

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Danilov, Mustedanovic, Murat Palavar (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Hilmi Kaan Çiçek, Hamdi Erkan)

Setler: 25-20, 27-25, 25-22

Süre: 91 dakika (29, 35, 27)





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla, Fenerbahçe ikinci galibiyetini alırken, Arhavi Belediyespor dördüncü kez mağlup oldu.