0553 313 94 23

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı belli oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 16:15
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart Cuma günü İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

15.00 VakıfBank-Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor

19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları


Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor / Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 VakıfBank-Beşiktaş / Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları


AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:15
  1. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  2. İzmir
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    1. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    2. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    3. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    4. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    5. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    6. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    7. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    8. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    9. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    10. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    11. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    12. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    13. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    14. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    15. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    17. Brezilya'da silahlı saldırı
    18. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    19. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    20. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    21. Engelli kadına tecavüzle..
    22. Emniyette koordinasyon toplantısı
    23. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    24. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    25. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    26. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    27. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    28. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    29. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    30. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta