Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı belli oldu



ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart Cuma günü İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle: 12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor 15.00 VakıfBank-Beşiktaş 17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor 19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde: 14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor / Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor 17.00 VakıfBank-Beşiktaş / Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.

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