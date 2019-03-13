Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
- İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı belli oldu13 Mart 2019 Çarşamba 16:15
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart Cuma günü İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.
Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
12.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor
15.00 VakıfBank-Beşiktaş
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor
19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor / Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.00 VakıfBank-Beşiktaş / Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.
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