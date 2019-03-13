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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- Karayolları: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3- Aydın temsilcisi, final etabında Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Lopez, Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Seda Arısoy, Darya Özbek)

Setler: 16-25, 25-27, 22-25

Süre: 83 dakika (24, 33, 26)


ANKARA (AA) - AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yenerek tur atladı.

Aydın temsilcisi, sahasında oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:59
  1. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  2. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  3. karayolları
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