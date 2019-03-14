Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley





MALATYA (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken katıldı.

Kupada boy gösterecek ekiplerin takım kaptanlarının da hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, "Malatyalı federasyon başkanı olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakalarının Anadolu'da düzenlenmesi için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en başarılı takım sporu branşı olan voleybolun bu güzel organizasyonlarının Anadolu'da yapılmasından dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ölken ise, "Hem ligler hem de milli takımlar seviyesinde müthiş başarıların altına imza atan federasyonumuzun çalışmalarına katkı sağlamak için AXA Sigorta Kupa Voley boyunca 8 ilde farklı aktiviteler gerçekleştirdik. Sayısız voleybol seyircisi ile buluştuk. Voleybola ilgiyi artırmak adına pek çok iletişim çalışmasına imza attık. Finallere de renk katacak çalışmalar planladık. Hem seyircilerin hem de sporcuların keyif alacağı bir final olmasını dilerim." diye konuştu.

Toplantıda, AXA Sigortanın "Yapabileceğini biliyorsun" kampanyası kapsamında hazırladığı ve voleybolun efsane isimlerinden Neslihan Demir Güler'in yer aldığı reklam filmi de ilk kez gösterildi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne, Halkbank, Ziraat Bankası, Arkas Spor ve Fenerbahçe takımlarının katılımıyla yarın Malatya'da başlayıp, 3 gün sürecek.



