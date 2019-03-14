0553 313 94 23

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- Organizasyonun final etabının basın toplantısı yapıldı

14 Mart 2019 Perşembe 14:36
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley


MALATYA (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken katıldı.

Kupada boy gösterecek ekiplerin takım kaptanlarının da hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, "Malatyalı federasyon başkanı olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. AXA Sigorta Kupa Voley final müsabakalarının Anadolu'da düzenlenmesi için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en başarılı takım sporu branşı olan voleybolun bu güzel organizasyonlarının Anadolu'da yapılmasından dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ölken ise, "Hem ligler hem de milli takımlar seviyesinde müthiş başarıların altına imza atan federasyonumuzun çalışmalarına katkı sağlamak için AXA Sigorta Kupa Voley boyunca 8 ilde farklı aktiviteler gerçekleştirdik. Sayısız voleybol seyircisi ile buluştuk. Voleybola ilgiyi artırmak adına pek çok iletişim çalışmasına imza attık. Finallere de renk katacak çalışmalar planladık. Hem seyircilerin hem de sporcuların keyif alacağı bir final olmasını dilerim." diye konuştu.

Toplantıda, AXA Sigortanın "Yapabileceğini biliyorsun" kampanyası kapsamında hazırladığı ve voleybolun efsane isimlerinden Neslihan Demir Güler'in yer aldığı reklam filmi de ilk kez gösterildi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı, Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne, Halkbank, Ziraat Bankası, Arkas Spor ve Fenerbahçe takımlarının katılımıyla yarın Malatya'da başlayıp, 3 gün sürecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:36
  1. AXA Sigorta
  2. AXA Sigorta Kupa Voley
  3. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken
  4. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’deki sokak hayvanları taramadan geçirildi
    1. Hakkari’deki sokak hayvanları..
    2. Türel : " Biz kazandığımızda Antalya..
    3. Genç yeteneklere destek
    4. İkiz plakalı kamyonetler yan yana..
    5. Demirko’danl çölyak hastalarına ziyaret
    6. Varto’da ‘Kara Çarşamba’ programı
    7. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi
    8. Demirkol parkları inceledi
    9. İnsansız ’Karanlık Fabrika’ görücüye..
    10. Söylemez’den Arguvan’daki okullara..
    11. Perakendecilerden 11’inci Alışveriş..
    12. Kayıp kişinin cesedi baraj gölünde..
    13. 4. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi..
    14. Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile görüştü
    15. Almanya’da 2018 yılında 109 bin 584..
    16. MÜSİAD’dan OSB Başkanı Topçuoğlu’na..
    17. İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami..
    18. Kaçak kazıya suçüstü
    19. Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi..
    20. Büyükler alışverişte, minikler..
    21. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    22. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
    23. "Canlı olma ihtimalleri var"
    24. BTP Adayı Özkar, KİTSO’yu ziyaret etti
    25. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    26. Sanatçı Demet Akbağ'ın acı günü
    27. Tıp Bayramı’nda sergi açtı
    28. Real Madrid'in Zidane'a ilk hediyesi..
    29. Düzce’de 4 yeni ambulans hizmete girdi
    30. Kilis Valisinden sıfır vergi talebi
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın