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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Türkiye: 1 - Sırbistan: 3- A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Hırvatistan'la karşılaşacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası


Salon: Ankara

Hakemler: Juray Mokry (Slovakya), Ilaria Vagni (İtalya)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Aylin Sarıoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Meryem, Fatma Yıldırım, Gözde Yılmaz, Simge Şebnem Aköz)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic, Ognjenovic (Pusic)

Setler: 25-23, 19-25, 22-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 23, 26, 31)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. maçında Türkiye, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

A Grubu’nun liderini belirleyecek maçta Türkiye, karşılaşmayı yoğun seyirci desteğiyle oynadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 1. sette ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında bloklarla ve ortadan hücumlarla sayı aradı. Sırbistan Milli Takımı, 10-10 eşitliği pasörünün arka araya bulduğu 2 sayıyla bozdu: 10-12. Rakip takım ataklarında manşet sorunu yaşayan milli takım 4-0’lık serinin ardından mola almak zorunda kaldı. Molanın ardından Zehra ve Ebrar ile sayılar üreten milli takım rakibine skor 14-15’te mola aldırdı. Sırbistan’ın iyi hücumlarına iyi savunmayla karşılık veren ay-yıldızlılar, Ebrar’ın sayısıyla 18-18 eşitliği sağladı. Eda Erdem’in blok sayısıyla 19-18 öne geçen milli takım, Meliha’nın hücumdaki etkinliğinin artması ve Ebrar’ın blok sayısı sonrasında Sırbistan’ı skor 23-21’de mola almak durumunda bıraktı. İyi savunma yapmaya devam eden ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ın hücum etkinliği bozarak seti 25-23 kazandı.

İkinci sette Eda'nın başarılı bloklarıyla savunma yapıp sayılar bulan milli takım, basit hatalar sonucunda öne geçmeyi başaramadı. İyi servis kullanan rakibi karşısında manşet problemi yaşayan ay-yıldızlı ekip, skor 8-12’de mola aldı. Milliler, molanın ardından Meliha ve Ebrar ile etkili olunca Sırbistan, skor 11-13’te mola aldı. Molanın ardından rakibinin etkili hücumları sonucunda farkı 4’e çıkarması üzerine milli takım başantrenörü Giovanni Guidetti, mola alarak takımını motive etti. Manşet problemi devam eden milli takım, hücumda da etkili olamayınca Sırbistan, seti 25-19 önde tamamladı.

Üçüncü sete iyi başlayan Türkiye’de libero Aylin, kritik anlarda aldığı manşetlerle takıma önemli katkıda bulundu. Eda, Meliha, Meryem ve Hande ile sayılar üreten ay-yıldızlılar, 4-1 öne geçti. Skor üstünlüğünü devam ettirmesine karşın manşet ve pas hataları devam eden milliler, Sırbistan’ın öne geçmesini engelleyemedi: 12-13. Konsantrasyon sorunu yaşamaya devam eden milli takımda Guidetti, takımının 17-14 geriye düşmesinin ardından mola aldı. Milli takım ilk bölümünü önde götürdüğü seti yaşadığı manşet, pas ve servis sorunları nedeniyle 25-22 kaybetti.

Dördüncü sete de iyi başlayan milli takım topu manşet-pas-hücum hattında hızlı çevirerek sonuç aldı. Manşet ve pas problemi yaşamaya başlayan milli takımda Guidetti, skor 8-8’de eşitlenince sorunu Naz ve Hande ile çözme yoluna gitti. Değişikliklerin ardından oyunda dengeyi tekrar sağlayan ay-yıldızlı ekip, skor olarak geriden geldiği oyunda 22-22’de eşitliği sağladı. Eşitliğin ardından basit hatalarla rakibine sayılar veren milli takım, seti 25-22 geride tamamlayarak karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

A Grubu’nu Sırbistan’ın ardından 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda C Grubu’nun üçüncüsü Hırvatistan’a karşı çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Şampiyonada çeyrek final maçları Ankara Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. A Grubu
  3. Sırbistan
  4. türkiye
  5. Voleybol

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