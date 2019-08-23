Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Şampiyonada ilk gün maçları tamamlandı- A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı



ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı. A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- A Grubu Fransa-Bulgaristan: 3-2 Sırbistan-Finlandiya: 3-0 Türkiye-Yunanistan: 3-0

Takımlar O G M P 1-Türkiye 1 1 0 3 2-Sırbistan

1 1 0 3 3-Fransa

1 1 0 2 4-Bulgaristan 1 0 1 1 5-Finlandiya

1 0 1 0 6-Yunanistan

1 0 1 0

- B Grubu: Belçika-Ukrayna: 3-0

İtalya-Portekiz: 3-0 Polonya-Slovenya: 3-0 Takımlar O G M P 1-İtalya 1 1 0 3 2-Belçika

1 1 0 3 3-Polonya

1 1 0 3 4-Slovenya 1 0 1 0 5-Ukrayna

1 0 1 0 6-Portekiz

1 0 1 0



- C Grubu: Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3 Hollanda-Romanya: 3-0 Macaristan-Estonya: 3-0 Takımlar O G M P 1-Macaristan 1 1 0 3 2-Hollanda

1 1 0 3 3-Azerbaycan

1 1 0 2 4-Hırvatistan 1 0 1 1 5-Romanya

1 0 1 0 6-Estonya

1 0 1 0

- D Grubu: İsviçre-Almanya: 0-3 Belarus-Rusya: 0-3 Slovakya-İspanya: 3-0 Takımlar O G M P 1-Almanya 1 1 0 3 2-Rusya

1 1 0 3 3-Slovakya

1 1 0 3 4-İspanya 1 0 1 0 5-Belarus

1 0 1 0 6-İsviçre

1 0 1 0







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