Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Şampiyonada ilk gün maçları tamamlandı- A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı23 Ağustos 2019 Cuma 23:20
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu
Fransa-Bulgaristan: 3-2
Sırbistan-Finlandiya: 3-0
Türkiye-Yunanistan: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Türkiye
|1
|1
|0
|3
|2-Sırbistan
|1
|1
|0
|3
|3-Fransa
|1
|1
|0
|2
|4-Bulgaristan
|1
|0
|1
|1
|5-Finlandiya
|1
|0
|1
|0
|6-Yunanistan
|1
|0
|1
|0
- B Grubu:
Belçika-Ukrayna: 3-0
İtalya-Portekiz: 3-0
Polonya-Slovenya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|1
|1
|0
|3
|2-Belçika
|1
|1
|0
|3
|3-Polonya
|1
|1
|0
|3
|4-Slovenya
|1
|0
|1
|0
|5-Ukrayna
|1
|0
|1
|0
|6-Portekiz
|1
|0
|1
| 0
- C Grubu:
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3
Hollanda-Romanya: 3-0
Macaristan-Estonya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Macaristan
|1
|1
|0
|3
|2-Hollanda
|1
|1
|0
|3
|3-Azerbaycan
|1
|1
|0
|2
|4-Hırvatistan
|1
|0
|1
|1
|5-Romanya
|1
|0
|1
|0
|6-Estonya
|1
|0
|1
|0
- D Grubu:
İsviçre-Almanya: 0-3
Belarus-Rusya: 0-3
Slovakya-İspanya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Almanya
|1
|1
|0
|3
|2-Rusya
|1
|1
|0
|3
|3-Slovakya
|1
|1
|0
|3
|4-İspanya
|1
|0
|1
|0
|5-Belarus
|1
|0
|1
|0
|6-İsviçre
|1
|0
|1
| 0
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