Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Fransa: 3 - Bulgaristan: 2



Salon: Ankara Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya) Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel) Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva) Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13 Süre: 116 dakika (23, 23, 22, 27, 21)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti. Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu maçları bu karşılaşmayla başladı. Grupta bugün saat Sırbistan-Finlandiya ve Türkiye-Yunanistan müsabakaları oynanacak.



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