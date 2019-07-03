Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı - Çin: 1 - Türkiye: 3



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki ilk maçında Çin'i 3-1 mağlup etti. Milliler, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan müsabakadan 25-22, 25-19, 22-25 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 galip ayrıldı. Milliler, gruptaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da İtalya ile mücadele edecek. Final etabında 6 takım, A ve B gruplarında mücadele ediyor. Üçer takımın yer aldığı grupları ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finali kazanan takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.