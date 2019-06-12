Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
- Çin: 3 - Türkiye: 012 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi.
Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli takım, Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu.
Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.
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