Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Çin: 3 - Türkiye: 0



ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ikinci maçında Çin'e 3-0 yenildi. Çin'in Jiangmen kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türkiye, ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonucun ardından milli takım, Uluslar Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini almış oldu. Türkiye, Çin etabının son gününde yarın Polonya ile karşılaşacak.



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