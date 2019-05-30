Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Japonya: 3 - Almanya: 0



ANKARA (AA) - 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Japonya ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

Günün ilk maçında Japonya, rakibini 25-23, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu skorla Japonya, ligin Ankara etabını 3'te 3 yaparak tamamladı.

Organizasyonun Ankara'daki son maçında Türkiye, saat 17.30'da Rusya ile karşılaşacak.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.