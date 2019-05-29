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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

- Almanya: 0 - Türkiye: 3

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:11
Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Dobrev Dobromir (Bulgaristan), Shaaban Nasr (Mısır)

Almanya: Hanke, Poll, Gründing, Lippmann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Barber, Drewniok, Orthmann, Imoudu, Schwertmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Ezgi Dilik, Ebrar Karakurt)

Setler: 21-25, 16-25, 15-25

Süre: 76 dakika (25, 28, 23)


ANKARA (AA) - 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Ankara'da ilk galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci haftadaki üçüncü ve son maçını yarın saat 17.30'da Rusya ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye'nin 12 puanı bulunuyor.


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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:11
  1. 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi
  2. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  3. Almanya
  4. Voleybol

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