Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi - Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak- Final etabı 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Şikago kentinde düzenlenecek



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak. Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak. Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek. Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle: Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan Brezilya 12 11 1 30 İran 12 10 2 30 Fransa 12 9 3 28 Rusya 12 9 3 26 İtalya 12 8 4 25 ABD 12 7 5 22

- A Milli Takım

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.











Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.