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Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

- Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak- Final etabı 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Şikago kentinde düzenlenecek

27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi


ANKARA (AA) - 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.

Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaç Galibiyet Yenilgi Puan
Brezilya 12 11 1 30
İran 12 10 2 30
Fransa 12 9 3 28
Rusya 12 9 3 26
İtalya 12 8 4 25
ABD 12 7 5 22


- A Milli Takım


A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.






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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:01
  1. 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. FIVB Challenger Kupası
  4. Voleybol

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