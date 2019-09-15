Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Şampiyonanın dördüncü gününde 8 maç yapıldı



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. günü, 8 maçla tamamlandı. Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak. Dördüncü günün sonuçları ve puan durumları şöyle: - A Grubu Romanya-İtalya: 1-3 Portekiz-Fransa: 0-3 Takımlar O G M P 1 Fransa 3 3 0 9 2 Bulgaristan 3 3 0 9 3 İtalya 3 3 0 9 4 Yunanistan 3 0 3 0 5 Portekiz 3 0 3 0 6 Romanya 3 0 3 0

- B Grubu İspanya-Belçika: 0-3 Sırbistan-Slovakya: 3-0 Takımlar O G M P 1 Belçika 3 3 0 8 2 Sırbistan 2 2 0 6 3 Slovakya 3 2 1 5 4 İspanya 2 0 2 1 5 Almanya 2 0 2 1 6 Avusturya 2 0 2 0

- C Grubu Belarus-Finlandiya: 3-2 Türkiye-Slovenya: 0-3 Takımlar O G M P 1 Slovenya 3 3 0 9 2 Rusya 3 3 0 9 3 Finlandiya 3 1 2 4 4 Türkiye 3 1 2 3 5 Belarus 3 1 2 2 6 K. Makedonya 3 0 3 0

- D Grubu Hollanda-Polonya: 0-3 Çekya-Estonya: 3-0 Takımlar O G M P 1 Polonya 2 2 0 6 2 Hollanda 3 2 1 6 3 Çekya 2 1 1 3 4 Karadağ 2 1 1 3 5 Ukrayna 2 1 1 3 6 Estonya 3 0 3 0





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