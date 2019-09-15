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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Türkiye: 0 - Slovenya: 3

15 Eylül 2019 Pazar 23:38
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası


Salon: Stozice

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, (Burak Mert, Volkan Döne, Selçuk Keskin, İzzet Ünver, Metin Toy, Faik Samed Güneş)

Slovenya: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj (Kovacic, Toncek Stern, Ziga Stern, Ropret, Klobucar)

Setler: 28-30, 16-25, 23-25

Süre: 38, 24, 35 (97 dakika)


ANKARA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, başkent Ljubljana'da ev sahibi ülke Slovenya ile karşılaştı.

Milliler, rakibinin basit hataları sayesinde ilk setin başında 9-3 öne geçti ancak Slovenya, 22. oyunda sete denge getirdi (11-11). Bu noktadan sonra başa baş geçen ilk set, 30-28'lik skorla Slovenya'nın oldu.

Servisler ve kısa paslarla ortadan yaptıkları hücumlarla etkili olan Slovenya, Türkiye'nin oyuna girmesine fırsat tanımadığı ikinci seti 25-16 alarak skoru 2-0'a getirdi.

İki takımın da çokça hata yaptığı 3. setin son bölümünde, savunmada daha iyi performans sergileyen Slovenya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Slovenya, C Grubu'ndaki 3. karşılaşmasından da galip ayrıldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye ise 2. mağlubiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını, 17 Eylül Salı günü Belarus ile yapacak.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:38
  1. 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. Slovenya
  3. türkiye
  4. Voleybol

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