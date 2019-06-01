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Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi

- Slovakya: 0 - Türkiye: 3

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar City Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 20-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Grubunda daha önce oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi’ndeki dördüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü, saat 14.00'te Malatya Merkez Spor Salonu'nda Slovakya'yı ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
  1. A Grubu
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. CEV 2019 Avrupa Altın Ligi
  4. Slovakya
  5. Voleybol

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