Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi - Slovakya: 0 - Türkiye: 3



İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar City Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 20-25, 18-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Grubunda daha önce oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Avrupa Altın Ligi’ndeki dördüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü, saat 14.00'te Malatya Merkez Spor Salonu'nda Slovakya'yı ağırlayacak.



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