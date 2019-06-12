Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig - Türkiye: 3 - Belçika: 1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki beşinci maçını da kazanarak Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantiledi



Salon: Beşirli Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye) Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın) Belçika: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van De Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer) Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16 Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)

TRABZON (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı 3-1 yenerek, bitime bir hafta kala Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde etti. Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini garantileyen ay-yıldızlı ekip, 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

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