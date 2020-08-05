Vodafone’lulara bayramda kesintisiz iletişim

Türkiye genelinde 23,6 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı’nda özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşayan Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı. En yoğun trafik ise İstanbul ve Ankara’da yaşandı.