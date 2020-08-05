  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Vodafone’lulara bayramda kesintisiz iletişim

Vodafone, salgın tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanan Kurban Bayramı’nda müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:55:00 -
Vodafone’lulara bayramda kesintisiz iletişim

Türkiye genelinde 23,6 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı’nda özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşayan Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı. En yoğun trafik ise  İstanbul ve Ankara’da yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı