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Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:- "Her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık"

07 Haziran 2019 Cuma 12:52
Vodafone'lular bayramda 16,8 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular, bayram süresi boyunca yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 23,7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'nun Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 arttı.

- En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Verilen bilgiye göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, İzmir ve Van olarak gerçekleşti.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa ve Kocaeli şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere ve Belçika oldu.

Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran "Her Şey Dâhil Pasaport" hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince özgürce kullandı.

- "Vodafone'lular sevdikleriyle hasret giderdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, hedeflerinin sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp bir dijital teknoloji şirketine dönüşmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde daha dijital, daha çevik, daha hızlı ve daha basit bir şirket olmayı hedefliyoruz. Vodafone’un müşterilerine benzersiz dijital deneyim sunan bir şirket olarak bilinmesini istiyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Vodafone'lular yaklaşık 910 milyon dakika, 285 milyon SMS ve 16,8 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi."

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:52
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