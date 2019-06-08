Vodafone’lular 16.8 milyon GB internet kullandı

Vodafone müşterileri; Ramazan Bayramı süresince 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı. Bayram döneminde en çok konuşan iller İstanbul, Ankara ve İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli oldu. En çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, İzmir ve Van şeklinde sıralandı. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa ve Kocaeli olarak kayıtlara geçti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Ramazan Bayramı’nda da müşterilerinin kesintisiz iletişim gereksinimlerini karşıladıklarını kaydederek, “Abonelerimiz hizmetlerimizden yararlanarak sevdikleriyle hasret giderdi” dedi.