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Vodafone’dan yerli teknoloji üretimine destek

Vodafone, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli ürün ve uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla “TEKNOB2B” etkinliği düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:07
Vodafone’dan yerli teknoloji üretimine destek

Vodafone, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli ürün ve uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla “TEKNOB2B” etkinliği düzenledi.


Vodafone tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ev sahipliğinde “TEKNOB2B” etkinliği düzenlendi. TEKNOB2B ile Türkiye’de yerli üretimin desteklenmesi, KOBİ’lerle işbirliği ve yerli üreticileri ekosisteme dahil etmek hedefleniyor. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Bugün 5G’nin gücünden her alanda faydalanmak için çalışmalara devam ediyor ve aynı hedef doğrultusunda yol alıyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi elektronik haberleşme sektöründe de yerli ve mili üretimin geliştirilmesine çok önem veriyoruz” dedi.



“Dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek”


Vodafone olarak global tecrübelerini yerel akılla birleştirerek değer sağladıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise, “Yerli üretimi desteklemek de bu anlamda öncelik verdiğimiz bir konu. Bugüne kadar BTK öncülüğünde 5G Vadisi, HTK Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ve ULAK gibi yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif rol aldık. 2017’de başlattığımız KOBİ seferberliği ile yerli üretimde KOBİ’leri odağımıza aldık. Kurduğumuz Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerimizde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz. Bu odağımızla yerli tedarikçimiz olmak için başvuran her iki şirketten birini ekosistemimize dahil ettik. İTÜ Vodafone Future Lab inovasyon merkezimizde de yine yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağımızla birlikte geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyoruz. Bugün, Bakanlığımız ve BTK işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz TEKNO B2B etkinliği ile tüm yerli teknoloji geliştiren firmaları da ekosistemimize katılmaya davet ediyoruz. Tedarik zincirimize katılabilecek yerli üreticilerle işbirliği yaparak, potansiyellerini artırmayı ve bu potansiyeli yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Bu etkinliğin birçok yeni işbirliğine vesile olacağına inanıyorum. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Vodafone olarak yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Programa Türkiye’nin dört bir yanından teknoparklarda faaliyet gösteren TOBB, OSTİM ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ndeki yerli yazılım ve donanım üreticisi firmalar da katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:07
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