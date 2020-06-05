Vodafone’dan sürdürülebilir tarım ve çevreye dijital destek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne yönelik yaptığı açıklamada teknolojinin tarımda sürdürülebilirliği artırma konusunda önemli rol üstlendiğini belirtti.

Tarla ve mahsulleri 24 saat uzaktan takip imkanı sunan, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonu gibi dijital çözümlerin hem sağlık hem verimlilik açısından öne çıktığını aktaran Şahin, “Bu çözümler, çevresel açıdan da fayda sağlıyor. Bu faydaların sektördeki paydaşların artan nüfus ve verimliliği kısıtlayan çevresel faktörler karşısında ellerini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Dijital tarım projelerinin, çiftçiler için sağladıkları faydaların ötesinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde işleme tesisleri açısından da çığır açıcı sonuçlar doğurabildiğini ifade eden Şahin, “Tarım hepimizin geleceği. Bu faaliyeti, teknolojimizi kullanarak daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için üzerimize düşeni yapmaktan dolayı çok gururluyuz” dedi.