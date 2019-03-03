Vodafone’da indirimli sezon aboneleri sevindirecek Mart itibariyle Red’e geçen Vodafone aboneleri, kendilerine sunulan cazip kampanyalardan faydalanabilecek.

Vodafone Red, müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Mart itibariyle Red’e geçen aboneler, Evde İnternet ürününden yüzde 25’e varan indirimle yararlanabilecek; V-Yaşam tarifelerinden ve D-Smart Aile Spor Paketi’nden 12 ay boyunca faydalanabilecek. Red kullanıcılarına önemli ayrıcalıklar sunduklarını kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bireylerin yanı sıra hanelerin de dijitalleşmesine öncülük etmek istiyoruz. Bir evde dijital ihtiyaç olan en önemli servisleri Red’e gelenlere fırsatlar sunuyoruz. Yeni kampanyamız dahilinde Red’li olan bütün müşterilerimizi dijitalleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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