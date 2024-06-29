Vodafone Türkiye’ye ‘TCXA’24’ten 6 ödül birden

Vodafone, “En İyi Teknoloji Kullanımı”, “Kurumsal Değişim ve Dönüşüm” ve “En İyi CX Ölçümlemesi” kategorilerinde altın ödül alırken, “En İyi Çağrı Merkezi”, “En İyi Müşteri Hizmetleri” ve “En İyi Dijital Dönüşüm” kategorilerinde ise gümüş ödül aldı.

Merkezde müşteri var

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, yaptıkları her işin merkezine müşterilerini koymaya devam ettiklerini belirtti.

Ödüllerin, hem kendilerine doğru yolda olduklarını gösterdiğini, hem de daha fazlasını yapmak yolunda motive ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: “#BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone’un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”