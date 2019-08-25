Vodafone Türkiye’ye Stevie’de 2 ödül
Vodafone Türkiye, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde bir altın, bir degümüş ödüle layık görüldü.25 Ağustos 2019 Pazar 11:20
Vodafone Türkiye, dünyanın prestijli organizasyonlarından 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden 2 ödülle döndü. Şirketin ‘Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması’ ‘Kamu Hizmeti – Aktivizm’ kategorisinde altın; 2017-2018 mali dönemini kapsayan ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ da ‘2019 Yayın Ödülleri- Diğer – Şirket’ kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını belirterek, “Hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.
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