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Vodafone TEKNO B2B etkinliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Yerli teknolojiyi nihai hedef olarak gören operatörlerin geliştirdiği ürün ve uygulamaları, nitelikli iş birliği ortamında firmalarla buluşturmak en büyük gayemiz"- "5G teknolojisine geçen ilk ülkelerden olmayı kendimize şiar edindik. Bunu yapmak için pusulamız yerli ve milli üretimi işaret ediyor"

21 Mart 2019 Perşembe 11:50
Vodafone TEKNO B2B etkinliği

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yerli teknolojiyi nihai hedef olarak gören operatörlerin geliştirdiği ürün ve uygulamaları, nitelikli iş birliği ortamında firmalarla buluşturmak en büyük gayemiz." dedi.

Vodafone firmasının sponsorluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ev sahipliğinde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yerli ürün ve uygulamaları desteklemek ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla ICT Medya dergisi tarafından TEKNO B2B etkinliği düzenlendi.

Sayan, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, iletişimin tarihsel süreç içinde daima insanların önceliği olduğunu ve insan yaşamını biçimlendirmeye yüzyıllar önce başladığını söyledi.

İletişimin, toplumların modernleşme yolunda sürekli dönüşüm ve değişim yaşamasının önünü açtığını dile getiren Sayan, operatörlerin Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörünün büyümesinde önemli payının bulunduğunu kaydetti.

Sayan, "Yerli teknolojiyi nihai hedef olarak gören operatörlerin geliştirdiği ürün ve uygulamaları, nitelikli iş birliği ortamında firmalarla buluşturmak en büyük gayemiz. 5G teknolojisine geçen ilk ülkelerden olmayı kendimize şiar edindik. Bunu yapmak için pusulamız yerli ve milli üretimi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

- "eSIM teknolojisi yakında sunulmaya başlanacak"

Sayan, 4,5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmecilerce yıllık ortalama 1,5 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını belirterek, bunun en az yüzde 45'inin yerli ürün olması gerektiğinin altını çizdi.

4,5G konusundaki yerlilik çalışmalarının Devrim otomobili gibi olmayacağını vurgulayan Sayan, BTK'nın, yerlilik ve millik şartına uymayan firmalara cezai yaptırım uygulama hakkının bulunduğunu ve bu konuda gereğini yapacaklarını söyledi.

Sayan, cihazların içine gömülü halde gelen SIM kartlarının uzaktan müdahale yöntemiyle kontrol edilerek abonelik yönetiminin yapılabilmesine olanak tanıyan eSIM teknolojisinin yakında tüm dünyada ve Türkiye'de sunulmaya başlanacağını da bildirdi.

Söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak sunucuların ve sistemlerin yurt içinde bulunması konusunda da BTK'nın gerekli hassasiyeti gösterdiğine işaret eden Sayan, "Bu teknolojinin ülkemize yine belirli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulması gerekiyor." dedi.

- "Katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmaları yürütüyoruz"

BTK BaşkanıÖmer Abdullah Karagözoğlu da şebekelerin yerli ve milli olmasının, hem cari açığı azaltmak hem de güvenliği sağlamak adına önemine değinerek, 5G teknolojisi üzerinden şekillenecek uygulamaların, ülkenin yaratıcı gençlerinin fikirlerinden çıkıp dünyaya açılmasının da aynı derecede önemli olduğunu dile getirdi.

5G'ye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, 2023 vizyonu kapsamında Türkiye'de katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmaları yoğun bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Karagözoğlu, BTK olarak ilgili paydaşlarla bir araya gelerek, Türkiye'nin teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden olması için çalıştıklarını belirtti.

- "Temel kriterimiz, ürünlerin yerli malı belgesine sahip olması"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan da yerli üretimi desteklemeye öncelik verdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar, BTK öncülüğünde, 5G Vadisi, HTK Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ve ULAK gibi yerli üretimi destekleyen birçok önemli projede aktif rol aldık." dedi.

Deegan, İTÜ Vodafone Future Lab İnovasyon Merkezi'nde yaklaşık 30 yerli iş ortağıyla geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştirdiklerini de vurguladı.

Tedarik zincirlerine katılabilecek yerli üreticilerle iş birliği yaparak, onların potansiyellerini artırmayı ve bunu yurt dışına taşımayı hedeflediklerini anlatan Deegan, "Bu etkinliğin birçok yeni iş birliğine vesile olacağına inanıyorum. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Vodafone olarak, yerli üretimi desteklemeye, yerli firmalarla birlikte büyümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ICT Medya Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan ise son yıllarda yerliliğin ön plana çıktığını, hatta milli ürünlerin daha çok tercih edildiğini belirterek, bu ürünlerin kullanımını her zaman desteklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:50
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