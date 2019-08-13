0553 313 94 23

Vodafone, sanata desteğini sürdürüyor

Vodafone Red, Contemporary Istanbul'un "Dijital İletişim Sponsoru" oldu- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:- "Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımlarımızı da eşit derecede önemsiyoruz"

13 Ağustos 2019 Salı 10:59
Vodafone, sanata desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary Istanbul'un "Dijital İletişim Sponsoru" olan Vodafone Red, sanatsever müşterilerine, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 10 indirim sunacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Red’liler, 12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek 14. Contemporary Istanbul fuarına giriş biletlerinde yüzde 10 indirim hakkına sahip olacak.

Red'liler ayrıca, CIF Dialogues kapsamında yapılacak sanat sohbetlerini ve fuar içinden alınacak üç boyutlu görüntüleri Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımları da eşit derecede önemsediklerini belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Vodafone Red markamızla, bugüne kadar, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için pek çok yenilikçi projeye imza attık. Bu projelerle televizyon, tiyatro, sinema ve müzik gibi alanlarda sanatseverlere çok özel ayrıcalıklar sunduk. Şimdi de Contemporary Istanbul ile birlikte, Vodafone Red'li sanatseverlere yine kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirecek bir başka kampanyayı hayata geçiriyoruz.

'Ünlü değil Red'li' konseptimiz kapsamında sunduğumuz yeni kampanyamızla, müşterilerimize Contemporary Istanbul biletlerinde yüzde 10 indirim sağlıyoruz. Vodafone Red'lilere ayrıca, sanatçı röportajları ve fuar içi görüntüler gibi içerikleri Vodafone TV ile cep telefonlarından izleme imkanı veriyoruz. Yenilikçi ürün ve servislerimizle Vodafone Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Vodafone Red ayrıca, 2015 yılında NASA'nın düzenlediği Mars Kolonisi adlı yarışmada 3'üncü olan ünlü Türk sanatçı ve mimar Güvenç Özel'in "Derin Şehir" adlı dijital eserine de "Dijital Sergi Sponsoru" olarak destek verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:59
  1. Contemporary Istanbul
  2. Vodafone Red
  3. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenipazarlı minikler yüzmeyi eğlenerek öğreniyor
    1. Yenipazarlı minikler yüzmeyi eğlenerek..
    2. Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan..
    3. Kurban aynı zamanda kurtuluş fidyemizdir
    4. Başkan Ensari esnaflarla bayramlaştı
    5. Asosyal bayramlaşmaya hayır!..
    6. Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri..
    7. "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram..
    8. Amerika birleşik devletleri ne yapmak..
    9. Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon..
    10. Ataşehir'de feci trafik kazası!
    11. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
    12. Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası
    13. Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
    14. Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri..
    15. Dünyayı heyecanlandıran Satala Antik..
    16. Sakal bakımı hakkında doğru bilinen..
    17. Valilik açıkladı! Orman yangını..
    18. GRAFİKLİ - Süper Lig tarihinin "en"leri
    19. Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti..
    20. Serbest kartlarda 2020 yılı vize..
    21. Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira..
    22. Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 18. yılı
    23. Evlenecek gençler için 131 yıllık..
    24. Myanmar'daki toprak kaymasında ölü..
    25. Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
    26. Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi
    27. “Mangal alışkanlığı mide kanserini..
    28. İstanbul Havalimanı’nda sefer rekoru
    29. Vakıf Katılım konut kredi oranı ne..
    30. Bakanlık orman yangınındaki önemli..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir